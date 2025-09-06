Cidades de Mato Grosso do Sul recebem ação especial de perícias médicas do INSS neste sábado (6)

Iniciativa ocorre nos municípios de Coxim, Aquidauana e Costa Rica. Ação antecipa agendamentos e agiliza a análise de pedidos de benefício

Neste sábado (6), o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Perícia Médica Federal, do Ministério da Previdência Social, realizam uma ação especial de perícia médica em três agências do interior de Mato Grosso do Sul. No total, 140 segurados serão atendidos em Coxim, Aquidauana e Costa Rica.

A iniciativa tem como objetivo antecipar agendamentos e agilizar a análise de pedidos de benefício por incapacidade, oferecendo maior celeridade na definição dos requerimentos dos segurados.

As três agências abrangem a região Norte e Centro-Oeste do estado, atendendo aos moradores das cidades interioranas e municípios vizinhos. A mobilização demonstra o compromisso do INSS em ampliar o acesso aos serviços, especialmente para os cidadãos que residem em regiões mais distantes.

Com informações da Agência Gov.

