Acusado de tentativa de homicídio é preso em Ivinhema

A Polícia Civil, prendeu um homem de 46 anos, suspeito de tentativa de homicídio qualificado. A prisão aconteceu no sábado (24), na zona rural de Ivinhem, a 320 quilômetros de Campo Grande.

As investigações se começaram na última quinta-feira, 22/12, após a Polícia Civil ser acionada para atender um local em que havia uma possível tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, investigadores constataram que o suspeito, após perseguir seu desafeto, havia disparado ao menos oito vezes, com uma pistola calibre 9mm, em direção à vítima, no entanto, acabou errando todos os tiros.

Após o crime, o suspeito fugiu, levando a arma utilizada. Além disso, constava nos registros policiais que a vítima já havia registrado Boletim de ocorrência de ameaça, narrando que desde o começo do mês estava sendo perseguida e ameaçada de morte pelo suspeito, que tentou concretizar o crime efetuando vários disparos, em um posto de combustível no centro da cidade, o que causou pânico nos moradores de Ivinhema.

A motivação para o atentado seria ciúmes. Por tais motivos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do suspeito, por homicídio qualificado pelo motivo torpe e utilização de recurso de dificulte a defesa do ofendido, o que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário local.

De posse do mandado de prisão, os policiais civis conseguiram prender o suspeito e apreender a arma do crime. A prisão se deu após troca de informações entre as delegacias de Ivinhema e Angélica.

Com informações da Polícia Civil.