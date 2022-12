Campo Grande oferece teste de COVID-19 sem agendamento em 70 pontos

Durante a semana, os testes para detecção da Covid-19 estão disponíveis em Campo Grande nas 74 unidades básicas e de saúde da família distribuídas nas sete regiões urbanas e distritos do Município de maneira gratuita e por demanda espontânea, ou seja, sem a necessidade de agendamento prévio.

Aos sábados e feriados, o serviço fica disponível somente nas unidades de plantão referenciadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Excepcionalmente nesta e na próxima semana, as unidades de saúde estarão funcionando com horário diferenciado em razão do período de recesso. Desta forma, os horários de atendimento para testagem e demais serviços sofrerão alteração. A partir do dia 06 de janeiro, as unidades voltam a funcionar em horário normal.

Para orientar o usuário sobre onde buscar atendimento, a Sesau disponibiliza uma plataforma onde é possível localizar a unidade de saúde mais próxima. Basta digitar o CEP ou endereço de residência. (Clique aqui).

Com informações da PMCG