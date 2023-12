Acusado de estuprar enteada de 14 anos, homem é preso 9 anos depois do crime em Ponta Porã

Na última sexta-feira, dia 01 de dezembro, a Polícia Civil, através da 1ª e da 2ª Delegacia de Ponta Porã, em colaboração com o Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), realizou com sucesso o cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário. A ação foi desencadeada com base em informações fornecidas pela Polícia Federal.

O mandado de prisão visa A.M., um indivíduo de 60 anos, cuja prisão é decorrente de sua participação em um crime de estupro ocorrido em 2014, na cidade de Aral Moreira. Na época, a vítima era uma jovem de apenas 14 anos.

O Poder Judiciário emitiu a ordem de prisão preventiva em decorrência das circunstâncias do crime de estupro, que ocorreu há nove anos. O acusado agora enfrentará as consequências judiciais pelos atos cometidos na época.

A operação destaca o comprometimento das forças de segurança na busca pela justiça e proteção das vítimas. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a segurança da comunidade e ressalta a importância da colaboração entre as instituições para o sucesso de ações que visam a prisão de criminosos e a manutenção da ordem pública.