Acidentes marcam a madrugada de sexta-feira em Campo Grande

A madrugada desta sexta-feira (3) foi marcada por dois graves acidentes em diferentes regiões de Campo Grande. O primeiro foi registrado na Avenida Duque de Caxias, no cruzamento com a Rua General Lima de Figueiredo, no Bairro Santo Antônio. Três veículos estiveram envolvidos, resultando na destruição total de um deles.

Imagens mostram um dos carros no canteiro central da avenida, completamente amassado após colidir com o poste que sustenta o semáforo. Segundo uma testemunha, o acidente foi provocado por um caminhão da Solurb, empresa responsável pela coleta de lixo, que teria atingido o veículo enquanto este aguardava no sinal vermelho. Um terceiro veículo também foi atingido, mas sofreu apenas danos menores.

Por meio de nota a Solurb informou que o caminhão colidiu na traseira do automóvel, ocasionando danos materiais significativos no veículo, felizmente, sem ferimentos nos condutores ou em terceiros. e que empresa já iniciou os procedimentos internos para apurar as circunstâncias do acidente, incluindo a análise da condução do veículo, velocidade no momento do impacto e possíveis falhas operacionais ou de conduta por parte do motorista envolvido.

A Solurb finalizou o comunicado, informando que reforça seu compromisso com a segurança no trânsito e a responsabilidade em seus processos operacionais, permanecendo à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.

Outro acidente foi registrado poucas horas antes, na noite de quinta-feira (2), na Avenida Mascarenhas de Moraes, no cruzamento com a Rua do Rosário, no Bairro Monte Castelo. Uma colisão entre uma picape e um veículo de passeio resultou no tombamento da picape. A parte dianteira do veículo de passeio ficou completamente destruída. Apesar da gravidade, não há informação sobre feridos até o momento.

As autoridades seguem investigando as causas dos acidentes e orientam motoristas a respeitarem os limites de velocidade e as regras de trânsito.

*Matéria editada às 10h para atualização de informações

