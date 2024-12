Considerada “rodovia da morte”, trecho da BR-060 de Campo Grande a Sidrolândia será duplicado

Conforme a PRF, 18 pessoas morreram na estrada neste ano, número superior a 2023

O Governo Federal reconheceu a urgência de melhorias na BR-060, especialmente no trecho de 70 quilômetros entre Campo Grande e Sidrolândia. O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) anunciou que irá contratar um projeto para a duplicação da rodovia, considerada essencial para a segurança e o desenvolvimento da região.

O deputado Roberto Hashioka destacou a importância da iniciativa, classificando a BR-060 como uma “rodovia da morte”. Ele enfatizou que a duplicação é necessária não apenas para evitar acidentes, mas também para impulsionar o desenvolvimento. “Entendo que o poder público tem que andar na frente do desenvolvimento, alavancar o progresso e proporcionar segurança e conforto para todos que utilizam a rodovia,” afirmou.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), entre janeiro e novembro de 2024, foram registrados 130 sinistros no trecho, com 50 classificados como graves e 18 óbitos. Apesar de o número total de acidentes ter diminuído em relação ao mesmo período de 2023, quando ocorreram 134 sinistros, os óbitos aumentaram, passando de 16 para 18.

Os dados refletem o risco elevado para quem trafega pela rodovia e reforçam a urgência de ações para torná-la mais segura. A duplicação, segundo especialistas, não apenas reduziria os acidentes, mas também aumentaria a fluidez no tráfego e beneficiaria o transporte de cargas e passageiros na região.

A previsão de conclusão do projeto e o início das obras ainda não foram divulgados pelo DNIT, mas a expectativa é de que a contratação ocorra em breve.

Projeto executivo

O presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro (PP), anunciou durante a sessão ordinária dessa terça-feira (10), que o diretor-geral do DNIT, Fabrício de Oliveira Galvão, assinou a portaria 5671, que delega poderes ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes, a lançar licitação para contratar o projeto executivo da duplicação da BR-060. “Estivemos com o superintendente Euro que nos confirmou a assinaria da portaria a partir da deliberação da diretoria colegiada do DNIT em Brasília”, informou o presidente da Alems.

O projeto executivo vai mapear o trecho e indicar as soluções de engenharia para garantir maior fluidez e segurança. O projeto, que deve custar R$ 6 milhões, vai ter o formato indicado para viabilizar a obra com um custo estimado em R$ 282,5 milhões, tomando como base um custo médio de R$ 5 milhões. Ano passado o DNIT investiu R$ 1 bilhão na manutenção das rodovias federais de Mato Grosso Sul.

O presidente da Alems lembra que além da abertura de pistas adicionais, a duplicação, a intervenção neste trecho entre Campo Grande e Sidrolândia abrangerá a construção de pelo menos três rotatorias (conexão com a MS-258 e os acessos ao Frigorífico JBS e ao Complexo industrial da Inpasa, além de um contorno rodoviário para tirar o tráfego pesado do centro de Sidrolândia.

“O projeto executivo é um passo importante para transformar em realidade essa obra que é estratégica não só para Sidrolândia, onde estão chegando grandes investimentos privados, mas também para estruturar a Rota Bioceânica que tem na BR-060 uma das portas de acesso”, comenta.

Obra de restauração

O DNIT entregou nesta semana 40 quilômetros da BR-267 totalmente revitalizados, em Mato Grosso do Sul. Foi liberada ao tráfego, na sexta-feira (6), a etapa 1 das obras de restauração do pavimento com adequação de capacidade na rodovia. Já estão prontos do km 577 ao km 617, entre Jardim e Porto Murtinho. O valor desta primeira etapa foi de aproximadamente R$ 95 milhões.

Foram restaurados 40 quilômetros de pista de rolamento, sendo 4,9 km de terceira faixa com soluções de reciclagem de base e reforço em CBUQ e implantação de alargamento para acostamento.

Foram executados também sinalização horizontal e vertical, implantação de defensas, execução de novas obras de arte correntes, drenagem profunda e dispositivos de drenagem superficial.

A entrega faz parte de uma contratação de 101,10 quilômetros de execução das obras de restauração do pavimento com adequação de capacidade na BR-267/MS, que vai de Porto Murtinho até Alto Caracol. O restante do projeto vai até o km 678,10, que se encontra em manutenção. O valor total da contratação é de aproximadamente R$ 240 milhões.

Essas obras levam até o novo corredor logístico, a partir do km 678,10, que vai conectar o Centro-Oeste brasileiro ao Paraguai e à Argentina, até chegar aos portos de Iquique e Antofagasta, no Chile. O empreendimento é importante para aumentar a integração entre os países, facilitando o transporte de cargas e passageiros, bem como estreitando as relações comerciais entre os países.

Por Roberta Martins