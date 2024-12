“Acidente na BR-376 em Vicentina Deixa Corolla Destruído e Motorista Ferido”

Segundo informações do site MS News, o Corolla era dirigido por um comerciante conhecido na cidade de Vicentina. Quando estava próximo à divisa com Fátima do Sul, colidiu com a traseira de uma caminhonete, que acabou saindo da pista e parando na vegetação.

Na sequência, um Chevrolet Prisma também foi atingido. O Corolla e a caminhonete pararam na vegetação, à margem da estrada. O Prisma e a caminhonete sofreram danos leves. O Corolla, no entanto, ficou totalmente destruído, e o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o hospital local, mas seu estado de saúde não foi divulgado.