Themis de Oliveira será novo diretor-presidente do Consórcio Guaicurus

O Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte coletivo urbano de passageiros de Campo Grande, anunciou a contratação de Themis de Oliveira como diretor-presidente do consórcio, a partir de 6 de janeiro de 2025.

O comunicado foi feito por meio de nota à imprensa e de acordo como Consórcio Guaicurus, o executivo chega com o objetivo de explorar novas oportunidades para impulsionar o desenvolvimento do transporte público de Campo Grande.

Formado em Geologia, com especialização em finanças corporativas, Themis acumula mais de 40 anos de carreira, sendo 36 deles dedicados aos setores de saneamento, infraestrutura e administração pública e privada. Por cinco anos, o executivo foi Diretor-Presidente da Águas Guariroba, empresa de saneamento de Campo Grande, onde desempenhou papel fundamental na gestão e inovação dos serviços prestados à população.

Themis também teve passagens significativas no setor público e privado, como vice-presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), oficial de gabinete na Câmara dos Deputados e assessor técnico da Comissão de Minas e Energia, em Brasília. No setor público, ocupou cargos de destaque, como conselheiro fiscal do Banco do Estado de Mato Grosso (BEMAT), diretor de Expansão da Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso (Sanemat) e diretor-geral do Sanear, em Rondonópolis (MT). Também foi secretário de Planejamento, Administração e Governo da Prefeitura de Rondonópolis e chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso.

Na área de engenharia e infraestrutura, Themis foi diretor-regional da Pertencia Engenharia e chefe do Departamento de Monitoria do Programa de Desenvolvimento Agroambiental (Prodeagro-MT), financiado pelo Banco Mundial. Além disso, atuou como Assessor Técnico Principal (ATP) no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em Mato Grosso.

Conforme o comunicado, o executivo chega ao Consórcio com o objetivo de fortalecer os serviços prestados, além de explorar novas oportunidades para impulsionar o desenvolvimento do transporte público em Campo Grande.

O Consórcio Guaicurus afirma estar confiante de que, sob a liderança de Themis, o sistema de transporte coletivo de Campo Grande continuará avançando, com foco na eficiência e na qualidade dos serviços.

