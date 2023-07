Acidente entre carro e carreta mata assessora de imprensa de Câmara

A assessora de imprensa da Câmara de Paranhos, Alexsandra Duarte Peterson Cardoso, 46, morreu na tarde de sexta-feira (21), após se envolver em acidente na BR-163, no trecho que liga as cidades de Eldorado e Itaquiraí.

Segundo o Portal da Conesul, Alexsandra conduzia um Fiat Uno quando tentou ultrapassagem, porém, ela não conseguiu e colidiu de frente com uma carreta canavieira, morrendo na hora.

De acordo com o jornal local, a morte de Alexsandra deixou a população e o Poder Legislativo de Paranhos de luto. Foi realizado o teste do bafômetro no condutor da carreta e deu negativo.