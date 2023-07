Em parceria com atacadista, Funsat oferece mais de 120 vagas em ação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) vai realizar, no dia 25 de julho, mais uma edição do Funsat em Ação. Em parceria com o Atacadão, a ação acontecerá na loja da Avenida Costa e Silva, n. 1525, Residencial Betaville, onde serão oferecidas 123 vagas para contratação imediata.

As oportunidades são para atuação tanto na loja da Avenida Costa e Silva quanto na unidade da Duque de Caxias, na Coronel Antonino e na nova loja da rede, no Jardim Centenário.

Na loja da Costa e Silva, são 49 vagas disponíveis, sendo 3 para operador de caixa; 30 vagas para repositor frios – auxiliar perecíveis; 3 vagas para açougueiro; 2 para líder de setor – açougue; 1 vaga para líder de setor – padaria e 10 para repositor – padaria.

Para a unidade da Duque de Caxias, são oferecidas 12 vagas, sendo 3 para empacotador; 6 vagas para repositor de loja; 2 para auxiliar de depósito e 1 vaga para auxiliar de cozinha. Na loja da Coronel Antonino estão disponíveis 30 vagas: 25 para auxiliar de armazenamento e 5 para operador de caixa.

Já na nova loja (Centenário), são 32 vagas para contratação imediata, sendo 20 para operador de caixa, 6 vagas para repositor (a) e 6 para operador de cartões.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos para que compareçam aos locais das ações portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 ou presencialmente na Fundação Social do Trabalho, que está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Para conferir outras vagas, acesse o perfil do Instagram @funsat.cg, e no Facebook a página @funsatcampograndems.