Acidente com três veículos deixa dois mortos na MS-289 em Coronel Sapucaia

Batida ocorreu entre Amambai e Coronel Sapucaia após tentativa de ultrapassagem e deixou três feridos

Um acidente envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas e outras três feridas no início da noite de sábado (25), na rodovia MS-289, entre Amambai e Coronel Sapucaia.

Segundo a Polícia Científica, a colisão aconteceu durante uma tentativa de ultrapassagem. De acordo com o portal A Gazeta News, uma caminhonete Toyota Hilux seguia no sentido Amambai–Coronel Sapucaia quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fiat Uno.

Ainda conforme o A Gazeta News, a ultrapassagem era feita sobre um Kia Sportage, com placas do Paraguai, que também acabou envolvido.

Com o impacto, o Fiat Uno ficou destruído. As duas vítimas que morreram estavam no veículo, que era ocupado por indígenas de uma aldeia em Coronel Sapucaia. Um homem idoso e uma criança morreram no local.

Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o motorista da Hilux, e foram socorridas e levadas ao hospital de Coronel Sapucaia. Uma delas está em estado grave.

As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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