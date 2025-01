Acidente com ônibus deixa cinco feridos na BR-262 entre Anastácio e Terenos

Na madrugada de terça-feira (21), um ônibus de viagem que transportava pacientes de Corumbá para Campo Grande se envolveu em um acidente na BR-262, entre as cidades de Anastácio e Terenos. O caso, que só foi divulgado nesta quarta-feira (22), deixou cinco pessoas feridas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os passageiros foram transportados para a Capital para realizar exames e consultas médicas. Uma ambulância que acompanhava o ônibus prestou os primeiros socorros no local e resgatou duas vítimas.

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento de outras três pessoas. Todas as vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Aquidauana com ferimentos leves. O acidente aconteceu próximo à entrada da estrada Parque de Palmeiras, levando à interdição parcial do trecho.

O tráfego passou a ser controlado pelo sistema Pare e Siga. Apesar da intervenção, o fluxo de veículos era baixo durante a madrugada, o que evitou congestionamentos. As autoridades investigam as causas do acidente.

