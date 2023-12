A Polícia Civil e Científica faz reconstituição de crime que chocou Campo Grande

Ricardo Freitas Cortês e Marcelo Pereira da Silva, foram presos na manhã de sexta-feira (25), os dois são suspeitos de matarem duas pessoas a golpes de paulada, socos e tijoladas, e de ocultar o corpo de uma das vítimas em um conjunto de 40 quitinetes abandonadas,que fica localizado na Rua Júlio Maksud Avenida no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

De acordo com a Reportagem, o local onde foi encontrado o corpo da vítima identificado como Damião Miguel da Silva, era usado por usuários de drogas e também usado como Motel, já a segunda vítima identificado como José Francisco finger Ribeirão, foi levado até a Santa Casa com lesões graves, mas não resistiu e morreu no hospital.

O delegado Leandro Costa Almeida, contou que Damião já estava concretado a 45 dias e só chegaram ao segundo caso após colherem o depoimento dos suspeitos, a dupla detalhou a execução e ocultação da primeira vítima, e assumiram participação no segundo crime ocorrido em julho.

Os dois homens disseram que estavam sob efeito de drogas e álcool no dia dos crimes, os dois delitos, apesar de inicialmente parecerem desconexos, são investigados juntos, por conta do envolvimento em dos dois suspeitos.