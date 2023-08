MS é o 1º Estado do Brasil a ter 100% dos municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito

Este mês Mato Grosso do Sul atingiu um marco histórico, integrando 100% dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Com isso, a partir de agora as 79 prefeituras do estado tem integral responsabilidade pelo trânsito em suas cidades. A municipalização do trânsito está prevista no Código Nacional de Trânsito desde 1997.

Entre os benefícios da integração estão a possibilidade criação, no município integrado, da Junta Administrativa de Recursos de Infração (Jari), que permite que os condutores recorram das multas a eles aplicadas, implementação e melhorias da sinalização do trânsito e construção de ciclovias, que beneficiam a população diretamente, além de evitar acidentes.

Regina Maria Duarte, presidente do Conselho Estadual de Trânsito (Cetran), explica outro importante benefício com a integração ao Sistema Nacional de Trânsito, é a possibilidade do município receber de volta de 30 a 40% dos valores arrecadados com multas. “Esse recurso é aplicado em aquisição de novas viaturas para a fiscalização do trânsito, construção de ciclovias e sinalização viária tanto horizontal como vertical”, garante.

Com a integração, todos os municípios de Mato Grosso do Sul passaram a ser responsáveis por infrações relativas ao excesso de velocidade, estacionamento indevido, desrespeito à sinalização e uso de celular ao volante, por exemplo. “De responsabilidade estadual ficam as multas que dizem respeito à documentação e regularização dos veículos”, explica a presidente do Cetran.

Focotran

Os assuntos relativos à integração ao Sistema Nacional de Trânsito, segurança viária, mobilidade urbana e legislação de trânsito em geral, estão na pauta do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Trânsito, o Focotran, que reúne em Campo Grande conselheiros de trânsito de todo o país.

Os debates do Fórum continuam nesta quinta-feira (31), a partir das 8h, no Grand Park Hotel, na Avenida Afonso Pena e, hoje, conta com as presenças da presidente do Cetran, Regina Maria Duarte, do secretário Estadual de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira e do presidente do Focotran, Frederico Perotti.

O Focotran, Fórum Nacional dos Conselheiros de Trânsito, é a entidade que conglomera todos os Presidentes e Diretores dos Cetran’s (Conselhos Estaduais de Trânsito). Cabe ressaltar que o Cetran é o órgão máximo julgador e consultivo do trânsito de cada estado federado.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

