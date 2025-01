Guarda Civil Metropolitana realizou mais de 90 ações estratégicas nos últimos 8 meses

As operações integradas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) realizaram mais de 90 ações estratégicas, com apreensões de drogas, armas, fios de cobre e outros produtos ilícitos, além de uma contribuição significativa na redução dos índices de crimes na cidade, nos ultimos 8 meses de 2024. A maior parte dos itens confiscados tinha origem na região de fronteira do Estado e tinha como destino diversas cidades do Brasil.

Entre 5 de abril e 19 de dezembro, a GCM, em colaboração com a Gerência de Segurança Corporativa dos Correios e a Superintendência de Inteligência da Guarda Civil Metropolitana, realizou mais de 62 operações conjuntas. Essas ações resultaram na apreensão de mais de 300 kg de drogas, como maconha, cocaína e substâncias sintéticas, além de produtos como cigarros eletrônicos, anabolizantes e armas de fogo, com um prejuízo superior a R$ 9 milhões para o crime organizado. Para algumas apreensões, a GCM contou com o auxílio de cães farejadores para localizar os produtos ilícitos.

É fundamental destacar que a GCM trabalha em parceria com outras forças de segurança, visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos da Capital. As operações Ferro Velho e Saturação, realizadas em colaboração com a Polícia Militar e a Polícia Civil, são exemplos dessas ações integradas. Tais operações, de caráter preventivo e repressivo, buscam combater crimes como o tráfico de drogas e a venda de materiais furtados.

Outro grande desafio enfrentado pela GCM é o uso de linhas com cerol, que causam acidentes graves e, em alguns casos, até mortes. Entre janeiro e dezembro de 2024, a Guarda apreendeu 398 pipas com cerol, 310 carretéis e 280 linhas chilenas, abordando 263 pessoas durante as operações. Em blitzes realizadas, 248 veículos foram fiscalizados, e seis deles foram removidos.

A Operação Ferro Velho, que acontece diariamente por meio de patrulhamentos, teve 31 ações de fiscalização em 2024. Durante essas operações, mais de 40 estabelecimentos foram vistoriados, 1500 kg de materiais foram apreendidos, oito autos de infração foram registrados e três pessoas foram levadas à Delegacia. Além disso, foram realizados mais de 250 atendimentos relacionados a furtos de fios. Em janeiro de 2025, uma grande apreensão resultou no confisco de 730 kg de cobre e no fechamento de um ferro-velho que recebia materiais furtados.

Com Informações da Prefeitura de Campo Grande

