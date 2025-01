Quinta-feira quente e seca em Mato Grosso do Sul: temperaturas altas e umidade baixa marcam o dia

A quinta-feira (23) promete ser marcada por altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul, reflexo da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima mais quente e seco em todo o Estado.

Em Campo Grande, o dia começou com céu parcialmente claro e temperaturas na casa dos 26ºC. Ao longo do dia, os termômetros podem atingir os 32ºC, marca também esperada para sexta-feira (24). A umidade relativa do ar deve oscilar entre 25% e 45%, valores que exigem atenção com a hidratação e cuidados com a saúde.

Embora o dia seja predominantemente seco, há possibilidade de pancadas de chuva típicas de verão. Em áreas pontuais, podem ocorrer chuvas mais intensas e até mesmo tempestades, levando as autoridades a emitirem alertas para todos os municípios do estado até o final desta manhã.

Outras regiões do estado também enfrentam calor intenso. Em Porto Murtinho, a máxima prevista é de 36ºC, enquanto Corumbá e Três Lagoas podem registrar 35ºC. Em Água Clara, a temperatura deve chegar a 34ºC. Os municípios de Bataguassu, Nova Alvorada do Sul, Sidrolândia, Coxim e Bonito terão máximas de 33ºC, e Ivinhema e Naviraí podem atingir 32ºC.

Com informações do Inmet

