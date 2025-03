6º feminicídio em MS: homem alega que tapas no rosto motivaram o crime

Jeferson Nunes Ramos, marido de Gisele Cristina Oliskowiski, de 40 anos, alegou que matou a companheira após receber três tapas no rosto durante uma discussão. O crime aconteceu na noite do último sábado (1º), no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. A morte de Gisele é o 6º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2025.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que presenciaram o crime. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram o suspeito amarrado, para evitar que ele fugisse.

No quintal da residência estava o corpo da vítima, dentro de um poço, parcialmente carbonizado. O local foi isolado até a chegada da Polícia Civil e Perícia.

Os sobrinhos de Jeferson relataram que o tio estava discutindo com Gisele, quando ela desferiu os tapas no rosto do autor. Neste momento, o homem pegou uma pedra e acertou a cabeça da vítima, que caiu no chão. Logo após, ele arrastou o corpo dela até o poço, onde ateou fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar na retirada da vítima. Jefesor foi levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher da Capital. A audiência de custódia está prevista para acontecer na manhã de hoje (3).