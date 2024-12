Três estrangeiros são presos em Dourados por homicídio tentado e lesão corporal grave

Na manhã desta segunda-feira (2), a Polícia Civil, prendeu três pessoas de origem paraguaia por homicídio tentado e lesão corporal grave em Jardim Flórida, Dourados. Os suspeitos se envolveram em uma discussão que resultou em uma facada no peito que atingiu o pulmão.

A vitima foi rapidamente encaminhada à UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida.

De acordo com as investigações, o desentendimento entre os envolvidos foi consequência de uma discussão antiga mal resolvida. Um dos suspeitos possuía uma grande inimizade com uma das vítimas, o que provocou o desentendimento. A faca utilizada no crime ainda suja de sangue foi encontrada e apreendida.

As outras duas vítimas também foram levadas ao hospital devido a lesões contusas resultantes da briga, com uma delas necessitando de atendimento na UTI em razão da gravidade de suas feridas.

Com Policia Civil MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram