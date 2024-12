UFMS divulga locais de prova para o Passe 2025; exame será neste domingo (8)

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) publicou na terça-feira (3) a lista com os locais de prova do Passe (Processo de Avaliação Seriada Seletiva) 2025. Serão ofertadas 6.097 vagas distribuídas em 125 cursos distintos, com as provas programadas para ocorrer no próximo domingo, 8 de dezembro.

A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pela organização do exame, informou que os processos seletivos serão realizados em 11 municípios: Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Campo Grande, os inscritos farão as provas em diferentes locais, incluindo a própria UFMS e escolas estaduais, como:

– Amando de Oliveira;

– Dona Consuelo Muller;

– Hércules Maymone;

– Maria Constança Barros Machado;

– Lúcia Martins Coelho;

– Emygdio Campos Widal;

– José Barbosa Rodrigues.

Os candidatos podem acessar os editais com as tabelas completas de alocação no site da Fapec (concurso.fapec.org) ou na Área do Candidato.

O Passe seguirá um cronograma definido por edital. As provas serão realizadas em dois períodos:

– Das 8h às 10h: Linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.

– Das 10h15 às 12h15: Ciências da natureza, matemática e redação.

Os portões serão fechados pontualmente às 8h, e atrasos ou a ausência do documento de identificação resultarão na eliminação do candidato. Entre as diretrizes destacadas, está a proibição do uso de dispositivos eletrônicos durante o exame. Além disso, apenas as redações que atenderem aos critérios de adequação temática, organização e progressão textual serão corrigidas. Os textos devem ser dissertativo-argumentativos, com no mínimo 15 e no máximo 30 linhas. Produções fora desses parâmetros receberão nota zero.

O Passe é uma das formas mais tradicionais de ingresso na UFMS, e a edição de 2025 promete ser altamente concorrida. A instituição reforça que os candidatos devem revisar o edital, preparar seus documentos e planejar a chegada ao local de prova com antecedência.

Para mais informações e consultas sobre os locais de prova, acesse o site da Fapec ou confira os editais completos.

