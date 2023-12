Polícia liberta mulher mantida em cativeiro em Bandeirantes

Em uma ação conjunta entre o 9º Batalhão da Polícia Militar (9 BPM) e a Polícia Civil, uma mulher foi salva de um cativeiro na cidade de Bandeirantes, localizada a 74 quilômetros da capital Campo Grande. O caso chocante, que envolveu ameaças, cárcere privado e tráfico de drogas, teve um desfecho bem-sucedido graças à pronta resposta das autoridades.

Tudo começou quando a polícia recebeu uma denúncia via WhatsApp. A vítima, uma mulher, relatava estar sendo mantida em cativeiro por seu companheiro de 61 anos, sob alegações de uma dívida de R$ 8.000,00 em drogas. Ela afirmava que estava sendo obrigada a obedecer todas as ordens dele.

No momento da chegada das autoridades, a vítima estava trancada, e o suspeito, seu agressor, encontrava-se no interior do quarto com as chaves em mãos.

Durante a busca no quarto do suspeito, os militares localizaram três revólveres calibre .38, incluindo um com a numeração raspada, além de 42 munições intactas do mesmo calibre. Droga embalada em porções prontas para a venda também foi encontrada, junto a uma significativa quantia de dinheiro dividida em diversos valores e escondida em diversos locais do quarto.

Diante da situação, os policiais fizeram a libertação da vítima, que estava submetida a condições deploráveis. O suspeito, por sua vez, recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia para os procedimentos legais.

