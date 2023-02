Homem ferido encontrado em matagal é socorrido em estado grave

Homem, não identificado, foi encontrado ferido e em estado grave, no início da tarde desta sexta-feira (10), ele estava caído no chão em um terreno baldio enrolado em uma lona, próximo à Avenida Marquês de Herval, no Bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande.

Conforme apurou a reportagem, a vítima teria sido agredida com golpes de machado e tinha vários ferimentos no rosto. Ao fazer o primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros Militar perceberam que o homem estava com afundamento de queixo e vários cortes profundos provocados por golpes de machado.

O local, segundo os Bombeiros, era de difícil acesso e a houve a necessidade de acionar a URSA (Unidade de Resgate e Suporte Avançado), e os socorristas tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 30 minutos.

O homem foi levado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande.