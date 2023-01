Pai e filho saem para pescar no Alto Paraguai e corpos são encontrados nesta segunda

Os corpos de Julián Rivas Alvarenga, 63 anos e de seu filho, Mateo Rivas, 38 anos, foram encontrados em avançado estado de decomposição, os dois são naturais da cidade paraguaia de Concepción, eles saíram para pescar na última quinta-feira (26) e não voltaram para casa. As vítimas foram encontradas mortas na região da Ilha Ramão, em Carmelo Peralta, local que faz fronteira com Porto Murtinho, cidade a 473 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site local, os dois que moravam na cidade de Vallemy, foram mortos, supostamente, por forças de segurança do Brasil, acredita a família dos mortos.

No mesmo local, outro corpo nas mesmas condições, foi encontrado, a vítima foi identificada com Roque Ovídio Tavares, de 59 anos.

Um vendedor que vai até o local comercializar produtos foi quem encontrou os corpos e acionou as autoridades policiais do país vizinho.

Para a polícia paraguaia, o triplo assassinato pode ter acontecido na mesma data em que pai e filho saíram para pescar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.