Vizinhos já tinham denunciado mãe e padrasto de criança morta por maus-tratos

Vizinhos do casal preso, suspeito de matar, a filha de dois anos e sete meses e levar o corpo da criança na noite de ontem (27) ao Upa Coronel Antonino, já haviam denunciado a mãe da criança por maus-tratos, em Campo Grande.

Conforme apurou a reportagem, aos prantos, uma testemunha que pediu para não ser identificada, disse que já havia denunciado o casal, pois percebia que a menina chorava sem parar dentro da casa onde eles moravam.

“No ano passado fiz uma denúncia anônima a imprensa, sobre maus-tratos que essa criança vivia. Ela chorava muito e me deixava com coração partido”, disse.

Mãe e padrasto moravam com as duas crianças e, outra testemunha, que também não será identificada, afirmou que já tinha falado, inclusive, com o pai da criança.

“Ano passado escutei por mais de uma hora essa menina chorando e achei bem estranho. Liguei e falei com o pai que me disse que já estava pedindo a guarda da criança”, afirmou.

Ainda conforme apurado pela reportagem, o casal estava morando no interior do Estado, pois já respondiam por maus-tratos a animais e a mãe da criança já tinha sido preso pela Decat (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista), e responde em liberdade pelo crime.

Na época os dois foram denunciados por maltratarem dois cachorros e deixarem os animais vivendo em meio as fezes e sujeira e sem beber água.

Caso registrado na Depac Centro, será encaminhado a DEPCA (Delegacia Especializada de Atendimento a Criança e ao Adolescente).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

