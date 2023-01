Após ameaça de morte ao pai, criança de 10 anos dirige 50 km em rodovia

Um menino de 10 anos, viajou dirigindo um carro modelo Ford K, de cor branca, por cerca de 50 quilômetros, até o trecho entre Chapadão do Sul e Paraíso das Águas, local onde foi visto por funcionários de um posto de combustíveis que acionaram a polícia. O caso aconteceu na tarde de ontem (17).

Segundo o boletim de ocorrência, o menino relatou que recebeu ligação de um homem que ameaçou seu pai de morte. Ao desligar o celular, ele pegou o carro da família, tirou da garagem e saiu dirigindo.

Para a polícia, a criança disse estar vendo vídeos em uma rede social quando recebeu ligação de vídeo em aplicativo de troca de mensagens. A criança descreveu que na imagem aparecia um homem com uma touca preta e que só seus olhos estavam a vista.

Ainda conforme a polícia, o ameaçador disse ao menino que seu pai estava em Campo Grande e ameaçou matá-lo. “Vai logo se não seu pai vai morrer”.

O conselho tutelar foi acionado, pois durante conversa com os policiais, o menino começou chorar e reclamar que a madrasta, mulher que mora com seu pai, agredia ele com cabo de vassouras e panelas, sempre que ele lavava louça e alguma peça ficava com sujeira.

O menino foi encaminhado para um abrigo e o pai e madrasta que ao saber da situação foram até o Batalhão da PM de Paraíso das Águas onde estava a criança vão responder por abandono de incapaz.