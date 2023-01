Novos bebês na área! Arraia da a luz e marca primeira reprodução da espécie no Bioparque Pantanal

A arraia gravida do Bioparque Pantanal finalmente deu à luz! Parente dos tubarões, o animal mobilizou a equipe do complexo de aquários para acompanhar o parto.

A notícia foi dada através de um vídeo publicado nas redes sociais do Bioparque, onde revelam que o animal, da espécie Potamotrygon amandae, teve três filhotes, após quatro meses de gestação.

Marcando a primeira reprodução da espécie no complexo, o nascimento dos filhotes é “um reflexo de um trabalho positivo de conservação, aliado com os cuidados com o bem-estar animal e os serviços realizados no Sistema de Suporte à Vida”, informa a publicação.

