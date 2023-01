Abandonado pela mãe, filhote de Jaguatirica é resgatado às margens de rodovia

Um filhote de Jaguatirica foi resgatado, por equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), abandonado às margens da rodovia MS-166, região da cachoeira do Apa, próximo à cidade de Bela Vista, a 356 quilômetros de Campo Grande.

O filhote foi encontrado a 75KM da cidade, o animal silvestre é da espécie Felis pardalis, ou Leopardus pardalis (jaguatirica), e apresentava sinais graves de desnutrição e desidratação.

Os Policiais procuraram no local a mãe do filhote, que poderia, inclusive, ter sido atropelada, porém, não a encontraram nas imediações e, não foi possível saber o problema que fez com que ela abandonasse o filhote.

A jaguatirica foi capturada, hidratada e alimentada e entregue a um médico veterinário do programa estadual “Estrada Viva”, que se estava na região, o qual examinou o animal e o encaminhou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.