Morre Lisa Marie Presley, aos 54 anos e única filha de Elvis

A cantora e compositora, Lisa Marie Presley, única filha do cantor Elvis Presley, morreu na noite de ontem (12), aos 54 anos, após sofrer uma parada cardíaca em casa.

Ela havia sido internada no mesmo dia, mais cedo. A mãe de Lisa, Priscilla Presley, divulgou informações sobre a hospitalização da cantora e posteriormente anunciou a morte em comunicado oficial, de acordo com a Associated Press.

“É com coração pesado que devo compartilhar a notícia devastadora que minha linda filha Lisa Marie nos deixou”, dizia Priscilla no comunicado.

As duas haviam comparecido à última edição do Globo de Ouro, realizado na terça-feira (10), para prestigiar o ator Austin Butler, que deu vida a Elvis no cinema e que foi o vencedor de Melhor Ator em Filme Dramático na ocasião.

Lisa nasceu em Memphis, no estado do Tennessee, nos Estados Unidos. Ela deixa duas filhas, uma de 14 e outra de 33. O filho do meio da cantora, Benjamin, morreu em 2020, aos 27 anos, por suicídio.

Conhecida pelo pai famoso, Lisa chegou a lançar três discos, em 2003, 2005 e 2012. Sua música mais tocada em uma plataforma de streaming de músicas é a balada “Shine”, do disco “Now What”, de 2005. Outro de seus hits é “Idiot”, rock do mesmo álbum.

Ficou muito conhecida por levar uma vida de polêmicas. Lisa Marie foi casada quatro vezes, de 1988 a 1994 com o músico Danny Keough, com quem teve dois filhos. Vinte dias após oficializar o divórcio com Danny, veio a se casar com o Rei do Pop, Michael Jackson, na República Dominicana. A união durou quase dois anos.

Em 2002 ela voltou ao altar, e selou a união com o ator Nicholas Cage, porém o casamento durou apenas três meses. O quarto e último foi com o músico de sua banda, Michael Lockwood, com quem teve filhas gêmeas. O casal se divorciou em 2016.

No ano de 2019, Lisa escreveu sobre seu vício em opióides no prefácio do livro “The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain”. Ela conta que o problema começou quando recebeu opióides como indicação médica, com remédios contendo a substância, após o parto das filhas, em 2008.

Com informações da Folhapress.