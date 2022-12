Homem é preso três meses após invadir festa e balear convidado no Jardim Noroeste

Samuel Prestes de Lima, 41 anos, foi preso na manhã de ontem (13), por policiais civis da 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande. Ele é acusado de tentativa de homicídio no dia 25 de setembro no Jardim Noroeste, em Campo Grande. O homem foi preso no mesmo bairro onde cometeu o crime.

Conforme a polícia, Samuel tentou entrar em uma festa sem ser convidado. Após a negativa de alguns pessoas, ele, que estava armado, sacou o revólver e efetuou vários disparos em direção aos convidados. Umas das pessoas foi atingida no braço e na região do peito. Após os disparos, Samuel fugiu em um carro para a cidade de Ribas do Rio Pardo.

A Polícia Civil iniciou investigação ouvindo informalmente vítimas e moradores da região onde o caso ocorreu, porém, os ouvidos negaram conhecer o atirador e demostraram medo em colabora com as investigações, pois consideram o homem perigoso.

No entanto, no decorrer dos trabalhos policiais, foram colhidos indícios suficientes da autoria delitiva, representando pela prisão preventiva do suspeito, o que foi deferido pela 2ª Vara do Tribunal do Júri e cumprida hoje, pela Polícia Civil.