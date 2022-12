Terenos inaugura decoração de Natal com proposta inclusiva

O Natal está à porta e o espirito desta festa que encanta com belas iluminações e muita festa trouxe uma nova proposta para a decoração em Terenos que inaugura na próxima sexta-feira (16), com a proposta de inclusão.

“O objetivo do Caminho Sensorial é de oferecer um espaço para que pessoas com deficiência vivenciem a magia do Natal da mesma forma das pessoas típicas, aquelas que não possuem deficiência. Além disso, há a possibilidade de um vivenciar sob o ponto de vista do outro, por exemplo: uma pessoal típica poderá vivenciar o caminho sob o ponto de vista de um cadeirante, que também poderá vivenciar sob o ponto de vista de um deficiente visual. É importante nos colocarmos no lugar do outro, ter empatia, e nada melhor do que o Natal para despertamos ainda mais esse sentimento”, explica o prefeito de Terenos, Henrique Budke.

No espaço haverá funcionários treinados pelo Tenente Max Tosta, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul, além do suporte de técnicos da Associação de Pais e Amigos do Autista – AMA.

O Caminho Sensorial faz parte do Bosque Encantado do Natal, e conta com a Casa do Papai Noel, a Árvore dos Desejos, presépio, apresentações e shows culturais, e praça de alimentação com comidas típicas. Na sexta-feira (16), às 17h, acontecerá uma parada natalina pelo centro da cidade com o Papai Noel, elfos, fadas e artistas e artistas convidando a todos para a abertura do Bosque Encantado do Natal, no Parque Isaac Cardoso Filho.

PROGRAMAÇÃO

16/12

19h – Abertura oficial do Bosque Encantado do Natal

20 h – Apresentações culturais

21h30 – Show com Givago e banda (sertanejo)

17/12

14h – Distribuição de brinquedos – Natal Solidário

17h – Show Infantil com Batucando Histórias

19h – Show com Marcelo Loureiro (instrumental)

21h – Show com Kally e Victor (sertanejo)

18/12

15h – Show com Mateus Kruz (axé e pagode baiano)

19h30 – Show com Daran Júnior (samba e pagode)

20/12

19h – Show com Douglas Dakombi (pop)

21h – Show com Laryssa e Fernando (sertanejo)

21/12

19 h – Espetáculo teatral O nascimento de Jesus com o Grupo Aquidaart

21h – Show com Banda Ministério Adore (gospel)

22/12

19h – Show com Banda Brisa (pop)

21h30 – Show com Jorge e Alysson (sertanejo)

23/12

Show com Emerson Terra (sertanejo)

21h30 – Bailão com Trancaço Baileiro