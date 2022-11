Na delegacia, homem que matou irmão a facadas, afirma legitima defesa

Gabriel Augusto Santana Ribeiro, 21 anos, se apresentou na 2ª Delegacia de Polícia e foi ouvido nesta segunda-feira (29), sobre o assassinato de seu irmão, Hugo Vitor Ribeiro dos Santos, 21 anos, que ocorreu na última quinta-feira (24), na favela do Mandela, no bairro Izabel Gardem, região norte de Campo Grande. Como o período de flagrante já passou, o acusado foi ouvido, indiciado, liberado e reponderá, a princípio, em liberdade.

Em depoimento, segundo o delegado responsável pelo caso, Ricardo Meirelles, o rapaz explicou que matou para se defender.

“Ele afirmou em depoimento que quem estava armado com uma faca era a vítima fatal, no caso seu irmão Hugo. Disse ainda que ao entrar em luta corporal com o irmão tomou a faca e desferiu os golpes que mataram Hugo”, explicou o delegado a reportagem.

Mesmo com a confissão e depoimento do autor, o caso continua sobre investigação e outras testemunhas ainda vão ser ouvidas.

Gabriel confessou o crime e entregou a arma do crime que foi encaminhada para exames. Ele pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

