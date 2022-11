Recepcionista esfaqueado durante briga morre na Santa Casa de Campo Grande

Lucas Luiz Ferreira de Oliveira, de 28 anos, morreu na noite desta quarta-feira (16), na Santa Casa de Campo Grande. O Recepcionista que morava na cidade de Coxim, a 251 quilômetros da Capital, se envolveu em uma briga e acabou sendo ferido por uma faca, outras duas pessoas também ficaram feridas durante a confusão.

Conforme o site Coxim Agora, Lucas é uma das vítimas de um esfaqueamento que ocorreu no bairro Santa Maria no início da noite de ontem, ele sofreu vários ferimentos, inclusive um corte profundo na região frontal da cabeça e corte no braço esquerdo.

A vítima perdeu muito sangue e foi encontrado caído na rua Ranulfo Reginaldo dos Santos e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva, porém, por se tratar de um caso grave, foi encaminhado no sistema vaga zero para Campo Grande.

No trajeto o paciente acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória, foi reanimado, porém, após dar entrada na Santa Casa de Campo Grande, não resistiu e morreu no hospital.

Outros dois homens que também ficaram feridos no esfaqueamento, foram socorridos para o Hospital Regional de Coxim pelo Corpo de Bombeiros e SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), são eles, Fabiano Dourado Ferreira, de 38 anos, que estava com um corte na região lombar e Anderson Francisco da Silva, de 38 anos, que sofreu duas perfurações nas costas e uma no braço esquerdo, apesar dos ferimentos o estado de saúde deles é considerado estável.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim como homicídio.

Coxim, conforme informações.