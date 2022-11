Fiocruz MS orienta volta do uso de máscaras em ambientes fechados

Em publicação na página oficial no Facebook, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), orientou para que as pessoas com fatores de risco, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades, voltem a usar assiduamente máscara de proteção em ambientes pouco ventilado e onde tenha aglomeração de pessoas.

A observação foi publicado na tarde desta quinta-feira (17). A recomendação se estende especialmente a pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19, em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades.

A vacinação ainda é a melhor medida de proteção individual e coletiva contra a Covid-19. As pessoas devem buscar completar o seu esquema vacinal, incluindo a segunda dose de reforço já recomendada para todos os maiores de 18 anos.

Quem testar positivo para Covid-19, deve aguardar 30 dias a partir do início dos sintomas para receber a dose de reforço.