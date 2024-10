Oportunidade de emprego: Funsat anuncia mais de 2.000 vagas em Campo Grande

Na próxima segunda-feira (14), a Funsat (Fundação Social do Trabalho) estará ofertando 2.131 vagas de emprego em Campo Grande.

Dentre as vagas oferecidas estão disponíveis: auxiliar de limpeza, operador de caixa e atendente de telemarketing. As oportunidades também contemplam diversas áreas e níveis de escolaridade.

Interessados nas vagas devem comparecer à Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, portando documentos pessoais e Carteira de Trabalho física ou digital. É importante ressaltar que para participar do processo seletivo, o individuo deve atualizar o cadastro na Funsat.

Além do atendimento presencial, as vagas de emprego também podem ser conferidas no aplicativo Sine Fácil, onde o interessado pode visualizar contratos de trabalho e informações sobre os perfis profissionais.

O horário de atendimento da Funsat é das 7h às 17h, e há oportunidades para pessoas com ou sem experiência.

