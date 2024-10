Homem é esfaqueado por três pessoas na madrugada desta sexta-feira em Campo Grande

Na madrugada de hoje (11), um homem, de 36 anos, foi esfaqueado várias vezes por três pessoas, em um bar localizado no Centro da cidade.

De acordo com informações, a vítima estava acompanhado de amigos, e ambos bebiam em um bar próximo a Esplanada Ferroviária. Ao se distanciar por um momento, os amigos viram três pessoas desconhecidas agredindo e desferindo facadas no homem.

Eles conseguiram socorrer a vítima, colocando dentro do veículo de uma amiga, mas os agressores começaram a danificar o veículo. O homem foi levado até Santa Casa com hemorragia causada por ferimentos no tórax e abdome.

A Polícia Militar esteve no local do crime e realizou rondas para tentar identificar os autores, mas os estabelecimentos estavam fechados.

