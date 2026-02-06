Inscrições do Voucher Desenvolvedor entram na reta final com 124 vagas para estudantes da rede pública em MS

Prazo termina no domingo (8); curso técnico gratuito em desenvolvimento de sistemas será ofertado em cinco cidades do Estado

Na reta final de inscrições, o programa Voucher Desenvolvedor encerra no próximo domingo (8) o prazo para participação na segunda edição. Ao todo, são oferecidas 124 vagas para estudantes da rede pública de ensino em Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.

A iniciativa é voltada a alunos que estejam cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio e que tenham renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Os selecionados terão acesso gratuito ao curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, com carga horária total de 1.200 horas. As inscrições devem ser feitas no site do Senac-MS.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma: Campo Grande (30), Dourados (30), Ponta Porã (30), Corumbá (14) e Três Lagoas (20). O curso também prevê a possibilidade de estágio a partir do sexto mês de formação.

O Voucher Desenvolvedor é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), em parceria com o Senac-MS. O programa integra o MS Qualifica, plano estadual voltado à formação profissional.

Na primeira edição, segundo dados do governo estadual, 238 alunos concluíram o curso. O governador Eduardo Riedel afirmou que o programa busca atender uma demanda identificada no mercado de trabalho e ampliar o acesso de estudantes da rede pública à formação técnica na área de tecnologia.

