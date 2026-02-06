Ministério da Saúde anuncia a construção de policlínica em Dourados

Com recursos do Novo PAC, a unidade soma investimentos que chegam aos R$ 22 milhões

Nesta sexta-feira (6), a ordem de serviço que garante o início das obras da Policlínica Regional de Dourados foi assinada. A unidade vai ser construída no bairro Jequitibás e conta com recursos do Governo Federal.

O ato que marca o início das obras da Policlínica Regional de Dourados, foi realizado na Câmara Municipal e o prefeito Marçal Filho destacou a iniciativa do investimento do governo federal, mas ressaltou que muito mais que prédio bonito, a prioridade é fazer com que o cidadão usuário do SUS tenha acesso aos serviços. “É mais uma notícia boa que a gente dá para a população de Dourados, que é a construção da policlínica”, iniciou o prefeito. “É uma estrutura maravilhosa, que, tenho certeza, vai atender bem a população da nossa cidade”, completou.

Segundo a Prefeitura de Dourados, serão investidos R$ 22.629.351,08 no projeto, sendo o maior aporte do Governo Federal em R$ 17.000.010,00 através do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 5.629.257,08 em recursos da prefeitura municipal. Os investimentos chegam 22,6 milhões, sendo R$ 5,6 milhões em recursos próprios da Prefeitura de Dourados e outros R$ 17 milhões em recursos do Governo Federal através do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A obra tem como objetivo desafogar o Hospital da Vida e o PAM, oferecendo atendimento especializado e exames de média/alta complexidade para Dourados e região.

A obra faz parte de uma expansão de serviços especializados realizada pelo Ministério da Saúde que garantiu R$ 243 milhões do Novo PAC Saúde, destinados à construção três policlínicas e uma maternidade em quatro estados, uma dessas construções é a da unidade no município de Dourados em Mato Grosso do Sul. Outras três cidades no Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Paraíba também receberão unidades de saúde, com investimento total de R$ 243 milhões. O Ministro da Saúde, Alexandre Pdilha, na assinatura da construção de uma unidade em Rondonópolis falou sobre a expansão “O Ministério da Saúde, junto com o governo federal, está fazendo o maior investimento da história em infraestrutura do SUS: são R$ 31,5 bilhões pelo Novo PAC para construir unidades, ampliar a oferta especializada, equipar serviços e garantir mais atendimentos em todo o país”, destacou Padilha. Com recursos do Novo PAC, o Ministério da Saúde está investindo, ao todo, R$ 31,5 bilhões em obras, equipamentos e veículos para fortalecer o SUS em todo o país. Trata-se do maior programa de investimentos em infraestrutura do sistema público, que já investiu em 2.600 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 330 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 101 policlínicas, 4.800 ambulâncias do SAMU e 800 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs) pelo país. No estado de Mato Grosso, o investimento previsto é de R$ 571 milhões para a construção de 2 policlínicas, 58 UBSs, 10 CAPS, 2 hospitais regionais e maternidades, 3 Centros Especializados em Reabilitação (CER) e Oficinas Ortopédicas dentre outros equipamentos de saúde. Estrutura da Policlínica em Dourados