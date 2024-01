Sistema Famasul divulga balanço de ações sustentáveis em 2023

Através do programa Proteção de Nascentes, a Famasul – Federação da Agricultura de Mato grosso do0 Sul – foram identificadas 533 nascentes em 51 cidades de Mato Grosso do Sul para receberem um trabalho de conservação por parte de técnicos da da entidade. A ação é fundamental para a conservação de águas que abastecem as propriedades, assim como córregos, rios e cidades do estado, elevando os indicadores ambientais e de sustentabilidade, além da eficiência na produção de alimentos .

Ainda de acordo com o levantamento, a ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) do Senar/MS obteve o recorde de 9.100 propriedades rurais atendias em 16 cadeias produtivas, chegando ultrapassando a marca de mais de 76 mil visitas realizadas em 2023.

Os cursos que trabalham especificamente a sustentabilidade ambiental ou social registraram um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Em 2023 foram realizados 3.414 destes cursos nas diversas localidades do estado, com mais de 32.371 alunos aprovados. Entre realizados estão os cursos de Prevenção e Combate a Incêndios nas Áreas Rurais, Boas Práticas no Campo e Educação Ambiental no Campo.

Leia mais: Famasul propõe atualizar Informações técnicas e socioeconômicas sobre sistemas produtivos no Pantanal

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.