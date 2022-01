Gibi distribuído em escolas de MS mostra que lugar de lâmpada não é no lixo comum

Com o intuito de promover a Educação Ambiental, a Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa) distribuiu um gibi sobre a importância do descarte ambientalmente correto de lâmpadas (logística reversa) e já impactou mais de 10 mil alunos, de 47 escolas públicas e privadas em 6 municípios do Mato Grosso do Sul.

Para as escolas do Mato Grosso do Sul, a ação contou com o apoio da Solurb na autoria do gibi, além das ilustrações de Ronilço Guerreiro (Guerreirinho). Na publicação, o mascote Solurbinho e o seu amigo Guerreirinho, personagens já conhecidos das crianças mato-grossenses, recebem a visita de Luna e Lumi, personagens Reciclus.

Eles apresentam de forma divertida a Reciclus, reforçam os conceitos da logística reversa de lâmpadas e alertam para a necessidade do descarte ambientalmente correto, destacando ainda o programa “Reciclando Nossas Atitudes”, da Solurb, que abrange outros resíduos.

No total, mais de 200 professores e 10 mil alunos assistiram as palestras da especialista e receberam os gibis. Os educadores também receberam camisetas do programa. A expectativa é que em 2022 mais 50 escolas sejam visitadas, com a entrega de 20 mil exemplares do gibi.

(Com informações da assessoria)