A caminho das Olimpíadas de Inverno, atleta Bruna Moura sofre grave acidente

A brasileira Bruna Moura, atleta na modalidade esqui cross-country, sofreu um grave acidente de carro nesta quinta-feira (27), de modo que impossibilitará sua participação nos Jogos de Inverno de Pequim. Sem correr perigo de vida, foi levada ao hospital mais próximo, na cidade Bolzano, Itália. Ela teve fraturas nos pés e no antebraço.

O anúncio foi emitido pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil) em sua conta oficial no Twitter. Segundo a nota, Bruna está fora das Olimpíadas de Inverno, sendo substituída pela colega Eduarda Ribera. Veja abaixo:

😔 Bruna Moura sofre acidente de carro e está fora de #Beijing2022. Ela será substituída por Eduarda Ribera. Boa recuperação para a Bruna! ❤ @timebrasil @brasilnaneve https://t.co/Ho0CTKWrzV — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) January 27, 2022

Aos 27 anos, Bruna viajava da Áustria para a Alemanha. Se recuperando da COVID-19 – e que ainda faria o teste RT-PCR no país germânico, a fim de embarcar à China –, a atleta acabou se acidentando próximo à cidade de Obervintl, na Itália.

A também atleta e agora substituta, Eduarda Ribera ficou em terceiro lugar entre as brasileiras que disputaram as duas vagas femininas do país. A previsão é que Duda embarque nesta sexta-feira (28) para Pequim.

Os Jogos de Inverno começam só no próximo dia 4 de fevereiro.