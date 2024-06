Governo de MS manda aeronaves e Força Nacional para reforçar combate aos incêndios no Pantanal

Após pedindo do Governo do Mato Grosso do Sul, o combate aos incêndios florestais no Pantanal vai receber o reforço de mais três aeronaves do Ibama e mais quatro (aeronaves) de grande porte do Exército. Também houve sinalização positiva para vinda de 50 homens da Força Nacional para ajudar nos trabalhos.

“Recebemos o contato do Ibama onde foi confirmado o deslocamento de duas aeronaves Air Tractor e mais um helicóptero para o apoio ao combate no Pantanal. Este pedido nosso foi apresentado na semana passada durante aquela reunião em Campo Grande”, afirmou o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.

Já em relação ao Exército serão disponibilizados mais quatro aeronaves de grande porte para transporte das tropas. Além disto uma sinalização positiva da vinda de mais de 50 homens da Força Nacional para ajudar no combate aos incêndios no Pantanal.

“Este é uma ação importante, que já estávamos discutindo com o Governo Federal, dentro daquele pacote federativo que foi assinado em Brasília com o governador Eduardo Riedel. Avançamos neste apoio para um trabalho de integração no combate aos incêndios florestais”, completou o secretário.

O Governo do Estado já está operando com dois helicópteros e uma aeronave Air Tractor no Pantanal. Outras medidas também devem ser tomadas em breve, como a contratação junto ao Imasul (Instituto do Meio Ambiente do MS) de horas emergenciais para alocar o maior número de aeronaves disponíveis no Pantanal.

Com Informações Comunicação Governo de MS

