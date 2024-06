Morador é atingido por bala perdida no Jardim Colorado

Na madrugada deste sábado(22), um morador de 33 anos, foi feriado a tiros enquanto dormia e parte do telhado desabou na cabeça do homem. O caso aconteceu no bairro jardim colorado.

A vítima relatou na delegacia que estava dormindo quando, por volta das 2 horas da madrugada, ouviu barulhos seguidos de golpes na cabeça e na perna. Ao levantar, percebeu que a casa tinha sido atingida por uma bala perdida, sendo que um dos tiros acertou sua perna.

Segundo informações adicionais, os tiros atingiram o telhado e os destroços caíram sobre sua cabeça. A perícia da Polícia Civil foi chamada e o projétil foi recolhido como evidência. Não há informações sobre a autoria dos disparos até o momento.

