Governo de MS declara emergência em municípios atingidos por incêndios no Pantanal

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou um decreto, nesta segunda-feira (24), no Diário Oficial, que declara situação de emergência em municípios que enfrentam incêndios florestais, como Corumbá e Ladário, onde o fogo no Pantanal dura desde o fim de maio.

A medida é válida por seis meses contados a partir da publicação (hoje). Ela autoriza o chamamento de voluntários para enfrentar o fogo e suas consequências, além da realização de campanhas de arrecadação para ajudar a população afetada.

O decreto também permite, dentro do prazo estipulado, que propriedades particulares sejam acessadas por agentes do Estado em caso de necessidade, para prestar socorro ou retirar pessoas do local.

O documento também dispensa licitação para contratar serviços ou fazer compras relacionadas ao enfrentamento da situação. O prazo para firmar e finalizar as contratações é de um ano após a publicação da medida.

Incêndio no Pantanal

O fogo que assola o Pantanal este ano, já destruiu uma área equivalente a cinco cidades de Campo Grande, de acordo com dados do boletim emitido pelo Lasa (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da UFRJ (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Segundo o Corpo de Bombeiros, outros municípios de MS afetados pelo fogo no último mês são Coxim e Porto Murtinho.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram