Salário de mulheres em Mato Grosso do Sul é 4,2% menor que dos homens

A diferença salarial entre homens e mulheres é uma realidade não só em outros estados, mas também em Mato Grosso do Sul. No Estado o salário médio dos empregados do sexo masculino é de R$ 3.359,87. Já das empregadas do sexo feminino, foi de R$ 3.218,44. Com isso, verifica-se uma diferença entre os salários médios pagos pelas empresas de 4,2% a menos para as mulheres. Os dados constam na pesquisa CEMPRE (Cadastro Central de Empresas) referente ao ano 2022 divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta semana.

Ainda de acordo com dados da pesquisa, em 31 de dezembro de 2022, as mulheres representavam 47,4% das pessoas empregadas pelas empresas e os homens eram 52,6%. Dados do 4º trimestre de 2023 da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), do IBGE, revelam que o Brasil contava com 90,6 milhões de mulheres com 14 anos ou mais, das quais 47,8 milhões faziam parte da força de trabalho.

Quatro em cada 10 pessoas (39,6%) ocupadas como diretoras ou gerentes eram do sexo feminino, mas quando se observa o rendimento de homens e mulheres nessa função, nota-se que elas (R$ 5.900) recebiam 29,5% a menos do que eles (R$ 8.363), no 4º trimestre de 2023.

O Cadastro Central de Empresas, mostra, em seus resultados que, enquanto em 2022 havia 119.735 empresas e outras organizações atuantes em MS. A maioria destas empresas eram do setor de Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas (40.888). Já o segundo e terceiro lugares ficaram com Comércio Varejista, com 23,0%, e Atividades científicas e técnicas, correspondendo a 8,30%. Em 2022, o número de pessoal ocupado total em Mato Grosso do Sul foi de 845.260 pessoas, sendo 687.589 pessoas ocupadas assalariadas, o que representa 81,3%.

Os setores que mais possuem pessoal ocupado são: Comércio; Reparação de veículos automotores e motocicletas (22,6%); Administração pública, defesa e seguridade social (14,2%); e Indústrias de transformação (13,2%). Dentro do grupo, Comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas, destaca-se o setor de Comércio varejista de produtos novos não especificados anteriormente e de produtos usados, responsável pelo número de 9.046 pessoas ocupadas, cerca de 3,3% do grupo mencionado.

Já em relação à natureza jurídica, as Entidades empresariais seguem sendo o setor com mais pessoal ocupado, 73,8% (124.081 pessoas), seguido pela Administração pública 19,9% (168.022 pessoas) e, por fim, as Entidades sem fins lucrativos, com 6,3% (53.516 pessoas ocupadas). A distribuição da população ocupada pelos municípios de MS mostra que os maiores números, em 2022, são: Campo Grande, com 41,7% (353.237), Dourados 10,1% (85.308) e Três Lagoas 5,6% (47.830). Na outra ponta ficam Japorã, com 0.06% (583) e Taquarussu, com 0,07% (612).

Por Suzi Jarde

