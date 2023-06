Evento discute sustentabilidade e municípios

A partir de hoje até o próximo dia 7 de junho, a coordenadora do Del Turismo em MS e consultora de Turismo do Senac MS, Camila Fernandes, estará representando a instituição durante o Green Destinations Days – Latino América, evento realizado pela FACISC e Instituto DEL, que tem o objetivo de conectar profissionais de sustentabilidade, destinos e conselhos de turismo por meio de boas práticas e troca de experiências, abrindo debates sobre o desenvolvimento de um turismo mais responsável e sustentável na América Latina. Durante o evento, ocorrerá, ainda, visitas técnicas com uma programação exclusiva e imersiva na cultura e tradição de Bombinhas .

A coordenadora do Del Turismo de Mato Grosso do Sul estará participando do evento juntamente com representantes dos municípios de Pedro Gomes, Aquidauana, Bodoquena e Ladário, que integrarão o Programa este ano. “Pedro Gomes está no segundo ano desse projeto e, em 2022, atingiu o Top 30 em reconhecimento por realizar boas práticas no turismo e esteve no Top 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis da Green Destinations.”

Esta é a primeira edição regional da América Latina e será sediado em Bombinhas, em Santa Catarina, também um dos destinos selecionados como TOP 100 melhores histórias de destinos responsáveis do mundo e ganhador do Green Destinations Story Awards 2023. O evento combinará palestras e workshops sobre desenvolvimento sustentável no turismo nacional e internacional, networking com líderes do setor, apresentações de destinos referência e histórias de boas práticas, além de visitas de campo que possibilitam os participantes a testemunhar, na prática, a aplicação do turismo responsável na cidade sede do evento. O diretor presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, participará de uma das mesas do evento com o tema: “O Futuro do turismo sustentável”.

Para Camila Fernandes participar de eventos como esse é a oportunidade de conhecer boas práticas e divulgar as potencialidades do turismo de Mato Grosso do Sul. “Vamos trabalhar para que mais destinos sejam reconhecidos no nosso Estado, pois observar a prática de outros municípios nos permite entender que é possível também, nos dá uma direção e inspiração. Ainda temos muito a entender, em termos de conceito e aplicabilidade do termo sustentabilidade, mas através da Green Destinations, parceiro do Del Turismo, é possível saber qual caminho a se percorrer”, avalia Camila.

