21º Arraial de Santo Antônio de Campo Grande se aproxima com shows e solidariedade

A Prefeitura Municipal de Campo Grande está finalizando os preparativos para a realização do aguardado 21º Arraial de Santo Antônio da capital. Este ano, o evento traz consigo uma programação repleta de shows de artistas renomados e, como de costume, destina um espaço para as entidades que atuam nas áreas assistenciais da capital, promovendo assim um evento tradicional e solidário.

A festividade terá início na sexta-feira, dia 9, e se estenderá até a terça-feira, dia 13, na acolhedora Praça do Rádio Clube. A programação oficial é recheada de atrações culturais, incluindo apresentações de quadrilhas, música caipira e sertanejo. Os visitantes poderão desfrutar de uma ampla variedade de alimentos, bebidas e peças de artesanato, disponíveis nas 21 barracas espalhadas pelo local. As barracas abrirão a partir das 16h, e todos os dias haverá uma celebração religiosa às 18h, seguida das apresentações das quadrilhas e dos shows, às 19h e 21h, respectivamente.

A programação artística terá início na sexta-feira, às 18h30, com uma empolgante apresentação de quadrilha junina, seguida pelos shows de Marlon Maciel e da dupla João Haroldo e Betinho. No sábado, a animação ficará por conta da renomada orquestra de violas de Valinhos e da dupla Fred e Victor.

No dia 11, a partir das 19h, o grupo Ipê da Serra subirá ao palco, seguido pela aclamada dupla sertaneja Patrícia e Adriana. Para encerrar com chave de ouro, na segunda-feira, o Trio Violada se apresentará, seguido por Maria Cecília e Rodolfo.

O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande é aguardado com entusiasmo por diversas Organizações Sociais sem fins lucrativos, que veem nesse período uma oportunidade de arrecadar fundos por meio da venda de produtos durante todos os dias do evento.

Não perca essa festa que celebra a cultura, a solidariedade e a alegria! Prepare-se para se divertir ao som de músicas tradicionais, apreciar apresentações encantadoras e contribuir com causas nobres. O Arraial de Santo Antônio de Campo Grande está chegando, e a diversão está garantida.

