Cheia no Pantanal pode ser responsável por aumento de atropelamentos de animais

As inundações no Pantanal fazem com que os animais migrem em busca de terrenos mais altos, com isso a BR-262, que corta o Pantanal, é um aterro com relevo elevado e por isso que o aumento da água durante esse período pode fazer com que a vida selvagem se congregue nas áreas onde a rodovia está localizada e o cruzamento de animais ocorrem regularmente em algumas áreas.

De acordo com o IHP (Instituto Homem Pantaneiro), no programa Felinos Pantaneiros do IHP, existem estatísticas que mostram que 19 onças foram mortas entre 2016 e julho de 2023, quando foram atropeladas na BR-262, entre Miranda e Corumbá. Só neste ano, já foram três mortes por atropelamento de onças-pintadas.

“Não existe uma estatística definida para apontar antes da cheia e depois da cheia, se aumenta ou diminui, mas é fato que com a cheia, os animais procuram locais mais altos e a rodovia é um aterro”, afirmou a assessoria do instituto.

Sérgio Barreto, biólogo no IHP, integrante do programa Cabeceiras do Pantanal, explicaque com as chuvas acumuladas e, consequentemente, o aumento no nível dos rios e o reaparecimento de baías e corixos, é possível notar a revitalização e resiliência da região e os benefícios para os seres vivos (principalmente Ictiofauna e Avifauna).

“A estiagem é a melhor época para ver os animais pantaneiros, fazer safáris fotográficos, focagem noturna de animais, caminhadas ecológicas em busca de um contato mais próximo com a natureza, passeios para contemplar a vida no campo e o manejo do gado.

Para combater casos como esses, um dos focos é o trabalho de conscientização ambiental realizado pelo IHP (Instituto Homem Pantaneiro) em conjunto com a PMA (Polícia Militar Ambiental) do Grupo J&F Mineração e a MCR (Mineração Corumbaense Reunida), para alcançar os caminhoneiros que transitam diariamente pela BR262.

O primeiro evento em diálogo direto com esses profissionais aconteceu em dois pátios de carregamento de minério da MCR em Corumbá e contou com palestras para mais de 40 motoristas, alguns dos quais viajavam para o Pantanal há cerca de 10 anos. Além desta campanha, o MCR passou a enviar mensagens sobre atropelamento de animais a todos os caminhões que saem do pátio.

