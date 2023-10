Com uma chapa única, CRM-MS alega ‘não trabalhar em cima de aparelhamento ideológico’

No cenário nacional, médicos alertam contra posicionamento de CRMs pela esquerda em eleições

As eleições dos novos membros dos CRMs (Conselhos Regionais de Medicina) – que representam o CFM (Conselho Federal de Medicina) em âmbito estadual – previstas para os próximos dias 14 e 15 de agosto, poderão ser determinantes para o posicionamento ideológico desses órgãos. No entanto, em Mato Grosso do Sul, o cenário é diferente. Faltando 26 dias para as eleições, de acordo com o CRM-MS (Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul), com chapa única, o Conselho do Estado não visa nenhuma ideologia.

Atualmente, o CFM é alvo de críticas de médicos alinhados à agenda esquerdista, por resistir à ideologia e aos excessos da indústria farmacêutica. Chapas com esse viés querem ter mais poder dentro dos CRMs.

A ofensiva desses profissionais pode pavimentar o caminho para a futura ocupação do CFM, já que é comum que membros do Conselho Federal tenham passado, anteriormente, por Conselhos Regionais.

trabalha em cima de ideologia de nada. Pelo menos aqui, no Estado, o órgão trabalha seguindo as normativas e resoluções previstas pela norma, mas não fica em cima de nada relacionado à ideologia. Cada Conselho Regional tem suas particularidades. Diante disso, a atuação é de uma forma bastante independente quanto a isso”, explicou o CRM-MS, por meio de nota.

À reportagem, o órgão pontuou que o Conselho de MS é composto por profissionais de diferentes posicionamentos políticos. O que não interfere na execução de seus cargos conquistados. “Compondo o CRM-MS estão membros/conselheiros, os quais cada um tem um tipo de posicionamento, sendo uns mais de direita e outros que são mais de esquerda

No entanto, isso não interfere no trabalho que eles têm de fazer e nas ações regionais, que é a fiscalização e cartorário”, salientou.

Para alguns membros do Conselho Federal, as eleições podem ser definidas por médicos recém-formados, e que isso poderia, em tese, facilitar a ascensão da esquerda nos Conselhos Regionais, tendo em vista a militância exercida por professores nas universidades.

Por outro lado, outros membros não consideram que os mais jovens sejam a principal ameaça, já que o histórico de eleições passadas mostra uma baixa participação desses profissionais no pleito.

A eleição para os CRMs tem sido motivo de preocupação para muitos médicos, principalmente depois da interferência política e midiática da qual diversos profissionais foram vítimas, durante a crise sanitária causada pela covid-19 nos últimos anos. Além de criminalizar tratamentos, autoridades atacaram a autonomia médica.

Para o presidente do CRM- -MS, José Jailson de Araújo Lima, apesar de MS ter chapa única, no contexto das eleições é importante que os médicos de outros Estados analisem o perfil dos candidatos antes de votarem para sua região, sem se deixar levar pela popularidade de determinado postulante, levando em conta o posicionamento em relação a questões importantes para a categoria.

“Além de um profissional competente, é preciso ver as outras questões relacionadas ao que ele entende. É preciso conhecer os posicionamentos sobre temas como carreira de Estado, médicos do SUS, o programa Mais Médicos, revalidação automática etc. São questões essenciais para definir como o representante vai atuar dentro do Conselho”, reforçou o presidente.

À reportagem, ele ainda ressaltou que a entidade não tem nenhum vínculo ou posicionamento partidário, atuando, assim, de forma imparcial.

PLEITO EM FORMATO ON-LINE

A eleição CRM-MS 2023, regulamentada pela resolução CFM nº 2.315/22, será realizada pelo Conselho Federal e, pela primeira vez, pela internet. A votação ocorrerá nos dias 14 e 15 de agosto, das 8h às 20h (horário de Brasília). Serão eleitos 20 conselheiros titulares e 20 suplentes para cada Conselho Regional para a gestão 2023-2028. Os órgãos são encarregados de fiscalizar e normatizar a prática médica em âmbito estadual.

Poderão votar os médicos ativos que estiverem com seus dados cadastrais atualizados e em situação regular no CRM- -MS, quanto a débitos de qualquer natureza, até 7 de agosto deste ano. Os profissionais poderão verificar sua situação.

O presidente do CRM-MS, José Jailson de Araújo Lima, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº 3.268/57, regulamentada pelo decreto nº 44.045/58; considerando o art. 7º, de 12 de maio de 2022, que dispõe sobre as instruções para a eleição dos membros titulares e suplentes do conselho federal, gestão 2023-2028, designa os médicos abaixo nominados para comporem a Comissão Eleitoral do CRM-MS: presidente – Lúcio Mário da Cruz Bulhões (CRM-MS 1507); secretário – Marcos Paulo Tiguman (CRM- -MS 1295); secretário – Sérgio Renato de Almeida Couto (CRM-MS 2037).

CFM RESISTIU A PRESSÕES IDEOLÓGICAS

Enquanto medidas draconianas eram impostas à população durante a pandemia, mesmo sem comprovação científica de eficácia, o CFM atuou como um fiel da balança em diversos momentos e se insurgiu contra o “sequestro” ideológico da medicina.

Na fase aguda da crise, em 2021, o Conselho Federal defendeu a autonomia do médico de decidir – junto com o paciente – o que fazer em cada caso de pessoa infectada pela covid-19.

Ao mesmo tempo, o CFM resistiu à tentativa de proibição do uso de medicamentos off label (fora da bula), pois, apesar da pouca informação que se tinha sobre a doença, diversos medicamentos que foram usados no tratamento precoce são conhecidos da medicina há décadas.

Além disso, o Conselho Federal tem se posicionado, com base em evidências médicas, contra pautas impostas pela esquerda, a exemplo da resistência da entidade ao movimento da indústria que quer liberar a maconha sob pretexto de benefícios medicinais.

O CFM também tem assumido um importante papel ao alertar contra cirurgias de transição de gênero em crianças e o movimento antimanicomial, que poderá colocar nas ruas milhares de criminosos nos próximos anos.

Por – Brenda Leitte

