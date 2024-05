Bombeiros fazem monitoramento nas regiões de incêndio no Pantanal

Os incêndios na divisa entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul estão sendo monitorados e combatidos em parceria com o ICMBio do Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense. Ontem (07), foi detectado que o foco das chamas se propagou para o lado sul-mato-grossense e está sendo contido pelas guarnições com o uso de motobombas. A área afetada pelo incêndio no estado equivale a 9 hectares e continua sob monitoramento.

Em Naviraí, a equipe de solo presente na região continua a realizar o monitoramento e o combate aos pontos de foco próximos aos assentamentos e à BR-487. Nos demais municípios, como Costa Rica e Porto Murtinho, a equipe está conduzindo visitas às fazendas locais para oferecer orientações sobre prevenção e destacar a importância da união entre os proprietários rurais e o poder público no combate aos incêndios florestais.

Em Corumbá, o Corpo de Bombeiros Militar está mobilizado com duas equipes para acompanhar a queima controlada na região da Base da UFMS, no Passo do Lontra, com o objetivo de apoiar o projeto de pesquisa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Segue junto a este documento vídeos e imagens que ilustram os trabalhos realizados.

