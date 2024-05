Polca Design lança nova coleção, em Campo Grande

A Polca Design, lançará nesta quarta-feira (8), em parceria com a Mescla, a Coleção Horto Gráfico, que nasceu da vontade de reconhecer e aprofundar a percepção das idealizadoras, Paula Bueno e Mary Saldanha, para a vegetação ao redor, com saber o nome, a importância, a inteligência, identificar as folhas e frutos das árvores que nos circundam.

Priorizando a importância da conservação das espécies, a presença da vegetação no campo e nas cidades, a coleção é dedicada a atenção e criatividade a algumas dessas espécies que estão mais presentes no cotidiano, convertendo em imagem gráfica e palavras aquilo que mais sensibiliza as idealizadoras.

As peças são resultado da colaboração do trabalho de mulheres que transformam as criações em peças de vestir o corpo e a casa com o estilo “HORTO tão GRÁFICO”.

Paula Bueno e Mary Saldanha esperam que o entusiasmo que sentiram ao elaborar a coleção contagie e inspire as pessoas em seu cotidiano. Todos estão convidados!

Serviço

Local: Rua Piratininga, 1134 – Jardim dos Estados,

Contato: 67 99851-3777

