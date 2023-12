Alinhamento de políticas climáticas é objetivo da comitiva sul-mato-grossense na COP28

O presidente da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul – Aprosoja/MS, Andre Dobashi, embarca nesta quinta-feira (30) para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos (UAE), onde, até o dia 12 de dezembro, ocorre a COP 28 (Conferência das Partes da Convenção – Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas). O evento reúne líderes mundiais de 190 países para debater, criar e desenvolver iniciativas para o enfrentamento das mudanças climáticas.

“O processo de sequestro de gases de efeito estufa (GEE), como metano, óxido nitroso e dióxido de carbono, não é novidade para o produtor, que já pratica essa mitigação há algum tempo, em Mato Grosso do Sul. Agora, o que precisamos é expandir essas ações, por meio de iniciativas conjuntas, para que de fato, consigamos tornar o estado uma referência internacional em ações de produção sustentável e redução de GEE”, explicou Dobashi.

O objetivo da comitiva sul-mato-grossense é alinhar a política climática estadual já implantada, a fim de garantir fontes de recursos que possibilitem a meta de tornar o Mato Grosso do Sul um estado Carbono Neutro até 2030.

A comitiva sul-mato-grossense é composta pelo secretário da Semadesc, Jaime Verruck; diretor-presidente do Imasul, André Borges; secretário Executivo de Meio Ambiente, Artur Falcette; coordenador de Regulação, Normas e Negociações Socioambientais, Pedro Mendes Neto e pela assessora Internacional do Escritório de Relações Institucionais e Políticas do Mato Grosso do Sul no Distrito Federal, Thaís Bittar, além de Dobashi.

Em sua 28ª edição, a COP é uma reunião anual, organizada pelas Nações Unidas, criada para discutir formas de reduzir e evitar alterações climáticas provocadas pelo avanço do processo industrial em todo o mundo. No ano anterior, a COP 27 ocorreu em Sharm El Sheikh, Egito.

Leia mais: COP28 começa nesta quinta-feira com pressão para conter crise climática

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.